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शैक्षणिक, खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी किए सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। विजन कान्वेंट स्कूल घुमारवीं में शनिवार को 21वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने सालभर शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गान और मां सरस्वती की वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने हिमाचली नाटी, पंजाबी नृत्य और गिद्दे सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। हनुमान चालीसा की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय बनाया। वहीं, माये नी मेरिये, शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर, रंग दे बसंती चोला, बुमरो-बुमरो और रोहड़ू जाना मेरी अम्मिए जैसे गीतों पर विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। बच्चों ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटकों के माध्यम से जागरूकता का संदेश भी दिया। मुख्यातिथि विशाल वर्मा ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के सामने गंभीर चुनौती है। विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें जीवन में सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की। साथ ही कहा कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर लाने में सहयोग करना चाहिए। अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी हैं। इस अवसर पर स्कूल के एमडी दिनेश ठाकुर, प्रधानाचार्य बनीता देवी, नीतू ठाकुर, स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे।इन्हें मिला सम्मानसमारोह में रियान, प्रज्ञा, कृषिका, धनुषाका ठाकुर, अघमवीर, रिधि, पलिका, श्रीनिका, रियांशीका, सिमरन, मुस्कान, प्राची, शब्द, प्रनवी, रियांश, शिवांश, प्रियांशी, मानवी, काव्या, अयान, हर्शाली, अनुज, अभिनव, वैष्णवी, सानवी, यश चंदेल, देवांश, नक्श, खुशी, इशानावी, अक्षय, इशिता, नव्या, कामाक्षी, आरुषि, आदित्य, अनन्या, तनुज, अक्षिता, कनिका, अदिति, राघवी, शिवानी, सोनाक्षी, देव राज, कृतिका, द्रौनिक, अखिल, तान्या, लोकेश, कार्तिक, सूर्यांश, आशीष, अखिलेश, पर्व और स्नेहा सहित अन्य विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।