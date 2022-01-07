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घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल की लोककला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से पॉडकास्ट द कलाकारनामा विद डॉ. सुरेश शर्मा की शुरुआत की गई है। इसकी पहली कड़ी रविवार को घुमारवीं स्थित स्वरांगन में रिलीज की गई। पहली कड़ी में मंडी जनपद की 90 वर्षीय पारंपरिक लोकगायिका दियाली देवी के जीवन और संगीत से जुड़े अनुभवों को शामिल किया गया है। पॉडकास्ट की कड़ियां यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध होंगी।पहली कड़ी में दियाली देवी के जीवन, लोकसंगीत से जुड़ाव और उनके अनुभवों को सामने लाया गया है। मंडी जनपद के मंगलामुखी समुदाय से संबंध रखने वाली दियाली देवी 90 वर्ष की उम्र में भी पूरे उत्साह से पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा हिमाचल के साहित्यकार कृष्ण चंद महादेविया, रत्न चंद निर्झर और शास्त्रीय संगीतज्ञ डॉ. कोष पाल ठाकुर के साथ हुई बातचीत के अंश भी इसमें शामिल हैं।पॉडकास्ट के माध्यम से लोककला, शास्त्रीय संगीत, साहित्य और रंगमंच से जुड़ी उन प्रतिभाओं की कहानियों को सामने लाया जाएगा, जिन्हें व्यापक पहचान नहीं मिल पाई है। इसकी परिकल्पना और संचालन संगीतज्ञ, शिक्षाविद्, लेखक एवं अभिनेता डॉ. सुरेश शर्मा कर रहे हैं। वीडियोग्राफी विवेक गर्ग और संपादन संजीव सोनी ने किया है।डॉ. सुरेश शर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों को पहचान दिलाना और उनके संघर्षों व अनुभवों को देश-दुनिया तक पहुंचाना है। इस अवसर पर रूपलाल गौतम, कर्नल जयदीप शर्मा, रेखा शर्मा, संजीव सोनी, विवेक गर्ग, डॉ. राजेश के. चौहान और डॉ. अभिलाषा शर्मा उपस्थित रहे।