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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग को लेकर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन खंड घुमारवीं और शहरी इकाई ने सरकार से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। शुक्रवार को घुमारवीं में दोनों इकाइयों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता खंड प्रधान सुनील शर्मा और शहरी इकाई प्रधान हरि सिंह ठाकुर ने की। बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की गई।बैठक में वर्ष 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए कई कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्यूटेशन के लाभ नहीं मिले हैं। इसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से सभी लंबित देय लाभ प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की मांग की। बैठक में राज्य महासचिव हुकम सिंह ठाकुर, जिला प्रधान जगदीश दिनेश, जिला महासचिव नरोत्तम धीमान सहित करीब 90 पेंशनर उपस्थित रहे। औहर इकाई से सीता राम शर्मा, भराड़ी इकाई प्रधान राजकुमार, कुठेड़ा इकाई से जोगिंदर वर्मा, अमरपुर इकाई से रमेश सांख्यान और करलोटी इकाई से पीसी धीमान भी मौजूद रहे।महंगाई राहत और एरियर जारी करने की उठाई मांगबैठक में अन्य पेंशनरों की महंगाई राहत और विभिन्न श्रेणियों के लंबित एरियर भी जल्द जारी करने की मांग की गई। सरकार की ओर से चार प्रतिशत महंगाई राहत की किस्त जारी करने पर आभार व्यक्त किया गया।पेंशनर दिवस पर 500 सदस्य जुटाने का लक्ष्यबैठक में 17 दिसंबर को कांगड़ा में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पेंशनर दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। घुमारवीं खंड और शहरी इकाई ने कार्यक्रम में 400 से 500 पेंशनरों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। पदाधिकारियों ने कहा कि अधिक से अधिक पेंशनर कार्यक्रम में शामिल होकर संगठन की एकजुटता प्रदर्शित करेंगे और अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे।