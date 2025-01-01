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संवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के तहत शनिवार को ग्राम चांदपुर में जागरूकता शिविर लगाया गया। इसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत चांदपुर की प्रधान अनुराधा ने की। शिविर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नवजात शिशुओं की उचित देखभाल, पोषण और संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी।स्वास्थ्य शिक्षक ने बताया कि इस वर्ष सप्ताह की थीम सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पालन-पोषण प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।उन्होंने बताया कि जन्म के बाद पहले 28 दिन शिशु के जीवन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक रहता है। इसलिए नवजात को गर्म रखना, साफ-सफाई का ध्यान रखना, समय पर स्तनपान करवाना और खतरे के लक्षणों को पहचानना जरूरी है।शिविर में कंगारू मदर केयर और मां के दूध के महत्व पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य शिक्षक ने जन्म के तुरंत बाद शिशु को अच्छी तरह सुखाने, त्वचा से त्वचा का संपर्क करवाने और जल्द स्तनपान शुरू करने की सलाह दी। वहीं, सीएचओ ने दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों के लक्षणों और उनके प्रबंधन की जानकारी दी। लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस अवसर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और अन्य लोग उपस्थित रहे।