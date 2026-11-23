संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं में रविवार को वार्षिक उत्सव मंगलम धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बोटेनिक हेल्थ केयर ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक गौरव सोनी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पंजाबी भांगड़ा, गिद्दा, राजस्थानी, गुजराती, उत्तराखंडी, पहाड़ी, किन्नौरी, स्पीति और बंगाली प्रस्तुतियों से देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई। शिव तांडव, राधा-कृष्ण नृत्य, दक्षिण भारतीय नृत्य और योगा एक्टिविटी भी आकर्षण का केंद्र रहे। प्रधानाचार्य प्रवेश चंदेल ने कहा कि गौरव सोनी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और आज अपनी मेहनत के दम पर विदेशों तक व्यवसाय का विस्तार कर चुके हैं। उनकी उपलब्धि वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यातिथि गौरव सोनी ने कहा कि सफलता के पीछे शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और निरंतर मेहनत की अहम भूमिका होती है। मिनर्वा स्कूल से मिली शिक्षा और संस्कार उनके जीवन की मजबूत नींव रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया। समारोह में दसवीं कक्षा की बोर्ड मेरिट में आठवां स्थान हासिल करने वाले आरव शर्मा और आयुष शर्मा को सम्मानित किया गया। नौवां स्थान प्राप्त करने वाले हर्षित चड्ढा, अश्विका, प्रियांशी शर्मा और सानवी शर्मा को भी सम्मान मिला। जमा दो की बोर्ड मेरिट में पांचवां स्थान हासिल करने वाली देवांगी, नौवां स्थान प्राप्त करने वाली वत्सिका शर्मा और दसवां स्थान हासिल करने वाली सुहानी शर्मा को सम्मानित किया गया। विद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले अन्य विद्यार्थियों को भी सम्मान दिया गया।इस अवसर पर स्कूल स्टाफ, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे।इन विद्यार्थियों को भी किया सम्मानितसमारोह में शैक्षणिक गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले यशस्विनी, शिफा, गौरी, साक्षी, जीवांशु, आयुष, हर्षित ठाकुर, सूर्यांश ठाकुर, कृतिका, पावनी, अन्वी, भव्या, सिमरन, सायना, ऋत्विका, तनुश्री, मान्या, निहारिका, पायल, मानविका, वैष्णवी, वेदांशी, जयश्री, पारुल, किरण, आरती, दिव्यांशी, शुभम, रिद्धिमा, मोहित, नमन, तंजिन, साक्षम, श्रव्या, वंश ठाकुर, नितेश, अरव, अंशिका, प्रेम, दिक्षांत ठाकुर, विहान कौशल, नितिन नेगी, शिवम नड्डा, वेदांश शर्मा, नक्श राजपूत, तनवीर, निहाल रावत, यजत, शरण, सूर्यांश, शिवांश नेगी, तेजस्विनी, प्रियाल, आनंदिनी, कनिका, एंजेल, सोनाक्षी, शिवांशी, दिव्या ठाकुर, कार्तिका चंदेल, आराध्या, सारिका, आर्यन चंदेल, नैतिक नेगी, अक्षित, अक्षिता, शौर्य, आकर्ष, मेधा, आद्यंत, रिषिता, जिया शर्मा, श्रेया, नैशा, ईवा, अनिका कौर, गुंजन, अमृता, सोनल, दीपाली, अनन्या शर्मा, वंश शर्मा, विश्रुत, पलक, अवनी शर्मा, याशिका, समृद्ध, अंगद नेगी, शौर्य वर्मा, अपूर्वा, गीतिका, प्रांजलि, भावना, कृषिका, सान्वी, प्रतिश, हर्षिता, वरुणी, नैन्सी, अनाया, आयुषी, सुहाना, आलिया, सोनाली, आध्या, इशिता, चिराग, सृजन, दक्ष, धनंजय, प्रत्युष, अजय, सोहेल, पुष्कर और सारांश भारद्वाज सहित अन्य विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।