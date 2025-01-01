विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कहा- बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर पांच हजार रुपये तक का होगा चालानसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और दुकानों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर की ओर से शाहतलाई में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी खगेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में विभागीय टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी दी।खाद्य सुरक्षा अधिकारी खगेंद्र ठाकुर ने कहा कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रत्येक दुकानदार के पास विभाग का वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे अपनी दुकानों के सामने लाइसेंस और आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहकों को भी दुकान की वैधता की जानकारी मिल सके।उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों को खुले में रखने के बजाय ढककर रखा जाए। दुकानदार खाद्य सामग्री को धूल, मिट्टी, मक्खियों और अन्य प्रदूषण से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें। दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान के अंदर दुकानदार या किसी अन्य व्यक्ति को बीड़ी-सिगरेट पीने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों के आसपास धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी है। उन्होंने दुकानदारों से सभी नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेताया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।