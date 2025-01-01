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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। शाहतलाई में मां भगवती और श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। गौरी महंत की ओर से 15वां वार्षिक जागरण एवं विशाल भंडारा श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। धार्मिक आयोजन में झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने मां भगवती और बाबा बालक नाथ जी के दरबार में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन के तहत शाम चार बजे विशाल भंडारा लगाया गया, जिसमें दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।वहीं, रात्रि में मां भगवती और श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी की महिमा का गुणगान करने के लिए भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसमें भजन-कीर्तन के माध्यम से देवी-देवताओं की महिमा का बखान होगा। श्रद्धालु पूरी रात भक्ति रस में डूबकर मां भगवती और बाबा बालक नाथ जी का गुणगान करेंगे।गौरी महंत की ओर से पिछले 15 वर्षों से लगातार इस वार्षिक धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में धार्मिक आस्था के साथ आपसी भाईचारे की भावना भी मजबूत हो रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की।