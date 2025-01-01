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बैठक में उठाईं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएंसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। वरिष्ठ नागरिक सभा बिलासपुर की मासिक बैठक शनिवार को रौड़ा सेक्टर स्थित वरिष्ठ नागरिक सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष डॉ. जेएन शर्मा ने की, जबकि महासचिव मस्तराम वर्मा ने मंच संचालन किया। बैठक में सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े मामले में केस जीतने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को बधाई दी। साथ ही मांग की कि इस मामले से प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा भाखड़ा विस्थापित जिला बिलासपुर और ऊना के विकास पर खर्च किया जाए।सभा के सदस्यों ने कहा कि भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए बिलासपुर और ऊना के लोगों ने अपनी संपत्ति, घर-बार, खेत-खलिहान और संस्कृति तक का बलिदान दिया है। ऐसे में इन जिलों के विकास के लिए इस राशि का उचित हिस्सा खर्च किया जाना चाहिए।बैठक में समाजसेवी एवं हिमाचल में हैंडबॉल के जनक नंदकिशोर शर्मा, साहित्यकार अरुण डोगरा, शिक्षक नेता हरीश गुलेरी, कलाकार विक्रांत शर्मा और भगवती प्रसाद शर्मा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं, नवनियुक्त उपायुक्त किरण भड़ाना को पदभार संभालने पर बधाई दी गई।सभा ने उपायुक्त से वरिष्ठ नागरिक भवन में डे केयर सेंटर खोलने और भवन की मरम्मत के लिए नगर परिषद की ओर से भेजे गए प्राक्कलन के अनुसार धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की। इसके अलावा बिलासपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लुहणू से मंडी भराड़ी पुल तक रेलवे ट्रैक के साथ सड़क बनाने, कृत्रिम झील विकसित करने और लुहणू घाट से बैरी-दड़ोला पुल तक संपर्क मार्ग बनाने का आग्रह किया गया। सभा ने शहर में पानी के बिलों में हुई बढ़ोतरी पर पुनर्विचार कर पुरानी दरें बहाल करने, मासिक बिल जारी करने और पेयजल की बर्बादी रोकने की मांग भी उठाई।एम्स प्रशासन से मुख्य द्वार के समीप वर्षाशालिका, शौचालय और पार्किंग सुविधा विकसित करने के साथ वरिष्ठ नागरिकों के उपचार के लिए अलग प्रकोष्ठ स्थापित करने का आग्रह किया गया। शहर की सड़कों के किनारों पर इंटरलॉक टाइलें लगाने और बारिश से हुए भूमि कटाव की मरम्मत करवाने की मांग भी रखी गई।ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वारघाट और जुखाला में उपतहसील कार्यालय खोलने तथा वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में मिलने वाली 30 प्रतिशत छूट जारी रखने का आग्रह किया गया। बैठक के अंत में मार्च 2027 में वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, मनमोहन भंडारी, प्रेमलाल पराशर, ओंकार कपिल, कांता शर्मा, राजकुमार टाडू, रक्षा टाडू, इंदिरा कपिल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।