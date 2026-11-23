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संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। झंडूता उपमंडल में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संचालित 96 केंद्रों के बच्चे शामिल हुए। समारोह में सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि और झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की।इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से 10 शिक्षकों को लैपटॉप वितरित किए। वहीं, करीब 1350 बच्चों को स्कूल बैग भी बांटे गए। लैपटॉप मिलने से शिक्षक आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। वहीं, स्कूल बैग मिलने से बच्चों को पढ़ाई की सामग्री रखने में सुविधा होगी। समारोह में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समां बांधा।दो केंद्रों से शुरू होकर 650 केंद्रों तक पहुंचा कार्यक्रमसांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुरुआत महज दो केंद्रों से हुई थी, जो आज विस्तार पाकर करीब 650 केंद्रों तक पहुंच चुका है। इन केंद्रों में लगभग 12 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चार से पांच वर्षों में कार्यक्रम ने लंबा सफर तय किया है। इसकी शुरुआत एक सरल विचार के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करना और नैतिक मूल्यों का संचार करना है।पढ़ाई के साथ बच्चों के पोषण का भी रखा जा रहा ध्यानअनुराग ठाकुर ने कहा कि एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामान्य ट्यूशन व्यवस्था में बच्चों को केवल पढ़ाई की सुविधा मिलती है, जबकि इस कार्यक्रम में शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने के साथ उनके बेहतर शारीरिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक खाद्य पदार्थ और पेय उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके।