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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। मरहाणा पंचायत में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से पंचायत में सड़क के रखरखाव और सुधार पर करीब 40 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं, मरहाणा स्थित डिस्पेंसरी भवन के जीर्णोद्धार पर 7.50 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा दलित बस्ती के संपर्क मार्ग को सुधारने के लिए 10 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मंगलवार को मरहाणा में आयोजित समारोह के दौरान क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत में सड़क सुधार के तहत विभिन्न स्थानों पर डंगों का निर्माण करवाया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। वहीं, सड़क के अधिकांश हिस्से में पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया है। हाल ही में सड़क पर पैचवर्क भी करवाया गया है।उन्होंने बताया कि मरहाणा की दलित बस्ती के संपर्क मार्ग को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोक निर्माण विभाग को 10 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस मार्ग पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।मंत्री ने बताया कि मरहाणा स्थित डिस्पेंसरी भवन के जीर्णोद्धार और सुधार पर करीब 7.50 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। भवन में सुधार का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल दरवाजे लगाने का काम शेष है। इसके पूरा होने से डिस्पेंसरी भवन की स्थिति बेहतर होगी और क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाएं मजबूत होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी।