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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दधोल और पडयालग में करीब 1.98 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से दोनों पंचायतों में करीब 1.56 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। वहीं, जलशक्ति विभाग की ओर से करीब 17 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा हिमुडा के माध्यम से भी करीब 25 लाख रुपये के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इस तरह तीनों विभागों के माध्यम से कुल करीब 1.98 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे हुए हैं।मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छंदोह में बिजली बोर्ड की ओर से एक बड़ा ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दधोल विद्युत सेक्शन के अंतर्गत छह नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की क्षमता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।उन्होंने कहा कि पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। कई अन्य विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं। इनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू किया जाएगा।धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।