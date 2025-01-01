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संवाद न्यूज एतेंसी

बिलासपुर। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डीएवी पब्लिक स्कूल, बरमाणा में अस्मिता महिला वुशु सिटी लीग 2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों की छात्राओं ने ताओलू, सांडा और वुशु मुकाबलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अधिवक्ता शिवपाल मिन्हास ने किया, जबकि समापन समारोह में डीएवी अदाणी पब्लिक स्कूल बरमाणा के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा मुख्यातिथि रहे। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर आरकेपीएस स्कूल ने पहला स्थान हासिल किया। डीएवी अडानी पब्लिक स्कूल बरमाणा दूसरे और डीएवी पब्लिक स्कूल बरमाणा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के अंत में प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने अतिथियों, आयोजकों, निर्णायकों, प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं। इस अवसर पर वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष पीएन आजाद, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार, ग्रेस गार्डन स्कूल के प्रबंध निदेशक एवं घुमारवीं ब्लॉक के अध्यक्ष सुरेश सांख्यान, हिमाचल प्रदेश स्पेक्ट्रा एसोसिएशन के सचिव हेमराज और डीएवी पब्लिक स्कूल बरमाणा की प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

डीएवी बरमाणा में हुई प्रतियोगिता में मेजबान स्कूल दूसरे और डीएवी पब्लिक स्कूल बरमाणा रहा तीसरे स्थान पर