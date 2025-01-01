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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं-मोरसिंघी वाया आईपीएच कॉलोनी, चेहड़, सोई और दाबला संपर्क मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। आईपीएच कॉलोनी के पास सड़क पर उखड़े पेवर ब्लॉक और बिखरी बजरी के कारण दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क की बदहाल हालत के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है।कुछ समय पहले जल शक्ति विभाग ने पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए सड़क की खुदाई की थी। काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में बहाल नहीं किया गया। इसके चलते कई जगह पेवर ब्लॉक उखड़े पड़े हैं और सड़क पर बजरी व मिट्टी बिखरी हुई है। निजी निर्माण कार्यों के लिए रखी गई सामग्री और मलबे से भी सड़क को नुकसान पहुंचा है।सड़क पर बजरी बिखरी होने से बाइक और स्कूटी चालकों के टायर फिसल रहे हैं। इससे वाहन चालकों के संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। वहीं, सड़क किनारे बनी नालियों की लोहे की जालियां भी कई जगह उखड़कर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इससे पैदल चलने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।यह संपर्क मार्ग आसपास के गांवों को घुमारवीं से जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन चालक, राहगीर और स्कूली बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। सुबह और दोपहर के समय विद्यार्थियों की आवाजाही अधिक रहती है। ऐसे में सड़क की खराब हालत से उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है।जल शक्ति विभाग को दोबारा भेजेंगे पत्रलोक निर्माण विभाग घुमारवीं के सहायक अभियंता अनुज पराशर ने कहा कि पेयजल लाइन का काम करते समय जल शक्ति विभाग ने सड़क उखाड़ी थी। उस समय सड़क की दोबारा मरम्मत करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। इस संबंध में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को दोबारा पत्र लिखकर जल्द मरम्मत करवाने के लिए कहा जाएगा।