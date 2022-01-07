संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। भाजपा मंडल अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को उच्च न्यायालय की ओर से निरस्त किए जाने का पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई पर न्यायालय के फैसले से विराम लगा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कांग्रेस मीडिया प्रभारी की शिकायत पर पुलिस थाना घुमारवीं में दोनों भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भाजपा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए विरोध जताया था। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घुमारवीं और बिलासपुर में करीब 22 दिनों तक धरना-प्रदर्शन और क्रमिक अनशन किया। इसके बावजूद एफआईआर वापस नहीं ली गई तो पार्टी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।गर्ग ने कहा कि न्यायालय की ओर से एफआईआर निरस्त किया जाना भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता की जीत है। दबाव और मुकदमों से विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता की समस्याओं को उठाना है। भाजपा आगे भी जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी।