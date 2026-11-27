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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। बरमाणा क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चियों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को परिधि गृह बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूछा कि जब एम्स बिलासपुर में फॉरेंसिक की सुविधा उपलब्ध है तो बच्चियों के शव वहां क्यों नहीं भेजे गए। सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने का फैसला किस आधार पर लिया गया और यह प्रक्रिया विशेषज्ञों से क्यों नहीं करवाई गई। जमवाल ने कहा कि 14 और 15 वर्ष की दोनों बच्चियां दसवीं कक्षा में पढ़ती थीं। 14 नवंबर को सुंदरनगर जाने की बात कहकर घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। अगले दिन शाम को दोनों ने घुमारवीं पुल से छलांग लगा दी। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिनके चलते बच्चियों को यह कदम उठाना पड़ा। विधायक ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच करने की मांग की। उन्होंने बच्चियों के घर से निकलने के बाद रात में कहां रुकने और किन लोगों के संपर्क में रहने की भी जांच करने को कहा। उन्होंने आशंका जताई कि मामले में किसी माफिया की भूमिका भी हो सकती है। जमवाल ने चेतावनी दी कि जांच संतोषजनक नहीं हुई तो भाजपा बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

एम्स में फॉरेंसिक सुविधा होने के बावजूद सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने पर जताई हैरानी, निष्पक्ष जांच की मांग