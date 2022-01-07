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जवाब से संतुष्ट नहीं समिति, पहली अपील करेगी दायरसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के भूमि अधिग्रहण से जुड़े इंतकालों और ततिमाओं में पाई गई त्रुटियों को लेकर भू-अर्जन अधिकारी विशेष भू-अधिग्रहण इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग-21 बिलासपुर के कार्यालय का जवाब सामने आया है। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई 20 बिंदुओं की जानकारी में से 16 पर कार्यालय ने सूचना उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। वहीं, तहसीलदार झंडूता की ओर से त्रुटियों को लेकर भेजे गए पत्र पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने की जानकारी भी दी गई है।भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय ने 13 नवंबर 2026 को पत्र संख्या एलएओ (वि.भू.अ.ई.) रा.उ.मा./2025-1156 के माध्यम से आरटीआई का जवाब दिया है। समिति महासचिव ने 15 अक्तूबर को आवेदन देकर 20 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें तहसीलदार झंडूता की ओर से 13 अक्तूबर को भेजे गए पत्र की प्रति, कार्यालय में उसकी एंट्री, उस पर हुई कार्रवाई और संबंधित नोटिंग की प्रतियां शामिल थीं।समिति ने मौजा छत्त में करेक्शन दुरुस्ती के आधार, एसडीएम सदर और घुमारवीं से अतिरिक्त ततिमे लगाने की अनुमति तथा केंद्र सरकार के पक्ष में दर्ज इंतकालों का रिकॉर्ड भी मांगा था। इसके अलावा अलग-अलग तहसीलों में लगाए गए अतिरिक्त ततिमों का तहसीलवार और गांववार ब्योरा भी आवेदन में शामिल था।आरटीआई के जवाब में 16 बिंदुओं पर सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है। एक बिंदु को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं माना गया है, जबकि दो बिंदुओं की जानकारी देने के लिए छह रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने को कहा गया है। जन सूचना अधिकारी ने जवाब से असंतुष्ट होने पर 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर, कार्यालय अभियंता प्रमुख, लोक निर्माण विभाग, निगम विहार शिमला के समक्ष अपील करने का विकल्प दिया है। समिति महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि वह विभाग के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इसके खिलाफ पहली अपील दायर करेंगे।खसरा नंबरों की पुरानी और वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहींतहसीलदार झंडूता ने अपने पत्र में बताया था कि प्रत्येक ततिमा में खसरा नंबरों की सूरत साबका और सूरत हाल स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई है। इस कारण प्रकरण में आगामी कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने खसरा नंबरवार पुरानी और वर्तमान स्थिति स्पष्ट करते हुए ततिमे तैयार करवाकर दोबारा भेजने को कहा था। आरटीआई के जवाब में कार्यालय ने बताया कि इस पत्र पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने यह भी पूछा था कि इन त्रुटियों पर कार्यालय ने क्या कदम उठाए और खामियां किस स्तर पर सामने आईं। इसके अलावा प्रभावित गांवों और त्रुटिपूर्ण इंतकालों का पूरा विवरण भी मांगा गया था, ताकि नियमानुसार अपील और आगामी सुनवाई की कार्रवाई की जा सके।