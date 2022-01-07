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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। सिविल जज कोर्ट नंबर-3 घुमारवीं ने यथास्थिति के आदेश के बीच मकान की मरम्मत और गोशाला का निर्माण पूरा करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आवेदक को पुराने जर्जर मकान की आवश्यक मरम्मत करवाने की अनुमति दे दी है, जबकि गोशाला का निर्माण पूरा करने की मांग खारिज कर दी है।आवेदक ने सीपीसी की धारा 151 के तहत आवेदन दायर कर 22 दिसंबर 2025 को जारी यथास्थिति के आदेश में राहत मांगी थी। उसने दलील दी कि संयुक्त मकान के दूसरे हिस्से को गिराने से उसके हिस्से में दरारें आ गई हैं। रसोई की हालत भी जर्जर है और कभी भी गिर सकती है। इसलिए मरम्मत की अनुमति दी जाए।आवेदक ने संयुक्त गोशाला का हिस्सा गिरने के बाद पशुओं को रखने के लिए निर्माण पूरा करने की अनुमति भी मांगी थी। उसका कहना था कि मुकदमा दायर होने से पहले ही पिलर और छत का निर्माण किया जा चुका था।वहीं, दूसरे पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच 13 अक्तूबर 2025 को पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौता हुआ था। आवेदक उसकी शर्तों के विपरीत नया निर्माण करने की कोशिश कर रहा है।दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पुराने मकान की आवश्यक मरम्मत की अनुमति दे दी, लेकिन गोशाला का निर्माण पूरा करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि निर्माण आवेदक की जमीन पर हो रहा है या दूसरे पक्ष के हिस्से में, यह साक्ष्यों के आधार पर बाद में तय होगा। फिलहाल नया निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया।