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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक की लठियाणी शाखा में 15 लाख रुपये के कथित फर्जी ऋण मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक और लिपिक को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने माना कि आरोपियों की संलिप्तता से संबंधित पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर है और जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। दोनों याचिकाओं पर 26 नवंबर को आदेश सुनाए गए। मामला 21 दिसंबर 2022 को झंडूता थाने में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2015 में बैंक की ओर से उसे मकान बनाने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण दिलाने का भरोसा देकर खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। वर्ष 2020 में बैंक से वसूली का नोटिस मिलने पर उसे अपने नाम पर ऋण होने का पता चला। जांच में सामने आया कि उसके नाम पर होम लोन और बचत खाता खोलकर दो चेकों के माध्यम से 14.90 लाख रुपये निकाले गए थे। शिकायतकर्ता ने ऋण लेने और चेक पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड और हस्तलेख के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। शिकायत में करीब 40 अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी का उल्लेख है। मामले की जांच जारी है।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज की दोनों की याचिकाएं, हिरासत में पूछताछ को बताया जरूरी