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200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी पुलिस, नामजद दोनों युवकों के फोन भी जांच में शामिलसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं पुल से सीरखड्ड में छलांग लगाकर जान गंवाने वाली दो नाबालिग छात्राओं की मौत के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। घटना के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। मामले से जुड़े सभी मोबाइल फोन फोरेंसिक साइंस लैब भेज दिए गए हैं। इनमें मृतक छात्राओं के परिजनों के साथ शिकायत में नामजद दोनों युवकों के मोबाइल फोन भी शामिल हैं। पुलिस को फोरेंसिक जांच से मामले से जुड़े अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है। इसके अलावा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। पुलिस अब तक 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है। इनमें दोनों छात्राओं के बरमाणा से भगेड़ तक पैदल पहुंचने की पुष्टि हुई है। इसके बाद छात्राएं किन परिस्थितियों में घुमारवीं पहुंचीं और घटना से पहले क्या घटनाक्रम रहा, इसकी पड़ताल की जा रही है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों को जोड़कर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।गौरतलब है कि 15 नवंबर को घुमारवीं स्थित सीरखड्ड पुल से दो नाबालिग छात्राओं ने खड्ड में छलांग लगा दी थी। दोनों की उम्र करीब 14 और 15 वर्ष थी और वे दसवीं कक्षा में पढ़ती थीं। दोनों बरमाणा क्षेत्र की रहने वाली थीं। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह दोनों छात्राएं सुंदरनगर में पेपर देने की बात कहकर घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन रविवार को दोनों के घुमारवीं पुल से सीरखड्ड में छलांग लगाने की घटना सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। तलाशी अभियान के बाद काफी मशक्कत से दोनों छात्राओं के शव बरामद किए गए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिए गए थे।घटना के बाद से ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों छात्राएं घर से निकलने के बाद किन परिस्थितियों में घुमारवीं पहुंचीं और इस घटना के पीछे क्या वजह रही। मृतक छात्राओं में से एक के परिजनों ने पुलिस थाना बरमाणा में दो युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। परिजनों ने युवकों पर बेटी के अपहरण और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब दोनों युवकों के मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।कोटमामले से जुड़े सभी मोबाइल फोन फोरेंसिक साइंस लैब भेजे गए हैं। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।-अभिषेक धीमान, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर