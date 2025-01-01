विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समासंवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। शिक्षकों की नियुक्ति और विषय विशेषज्ञता के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने वीरवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जुखाला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्यातिथि कही। इससे पहले उन्होंने संस्थान में 1.22 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान भवन का लोकार्पण किया।धर्माणी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक निर्णय का केंद्र विद्यार्थी होना चाहिए। व्यक्तिगत हितों और सुविधाओं को विद्यार्थियों के हितों से ऊपर रखने की प्रवृत्ति शिक्षा के उद्देश्यों को कमजोर करती है। डाइट जैसे संस्थान शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु भविष्य में बच्चों को शिक्षित करेंगे। इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञता और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना आवश्यक है। संविधान दिवस के संदर्भ में उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, न्याय और समान अवसर प्रदान करता है। बच्चों के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे स्वयं अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। ऐसे में समाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं और अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। संविधान की मूल भावना को केवल शब्दों तक सीमित रखने के बजाय व्यवहार में उतारने की जरूरत है। इससे पहले मंत्री ने संस्थान में रोबोटिक्स एवं ड्रोन लैब, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जिला परियोजना निदेशक एवं उपनिदेशक क्वालिटी स्कूल शिक्षा निशा गुप्ता ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा, हिमुडा निदेशक जितेंद्र चंदेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास ठाकुर, उपनिदेशक उच्च शिक्षा नरेश चंदेल, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम, डाइट प्रधानाचार्य राकेश मनकोटिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।