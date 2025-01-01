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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाईं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने मुख्य अतिथि और उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।समारोह में शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मेरिट में स्थान हासिल करने वाली नवीता शर्मा, महिमा गौतम, जागृति, स्नेहा, स्नेहा शर्मा और पलक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई।प्रधानाचार्य सुरेंद्र शर्मा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और विद्यालय की उपलब्धियों के साथ आठ कमरों और शौचालय निर्माण की मांग मुख्य अतिथि के समक्ष रखी। इस पर बंबर ठाकुर ने निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए अपनी निजी निधि से पांच हजार रुपये भी दिए।एसीसी फैक्ट्री बरमाणा के सीएसआर हेड शमशेर गौतम ने स्कूल को 11 हजार रुपये और बीडीटीएस बरमाणा के वरिष्ठ उपप्रधान कमल किशोर शर्मा ने भी 11 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की।इस अवसर पर उपप्रधानाचार्य संजीव कौशल, एसएमसी अध्यक्ष सुरेंद्र शांडिल्य, पंचायत प्रधान सुशीला शर्मा, सुनील गौतम, सपना ठाकुर, छोटा राम, निशा चंदेल और कुलदीप ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ. हेमराज और शालिनी शर्मा ने किया।