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किसानों की फसलें बर्बाद और सड़कों पर हादसों का डरसंवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। उप तहसील भराड़ी की छह पंचायतों में लावारिस पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। डंगार, पडयालग, दधोल, भराड़ी, गाहर और बम्म पंचायतों में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए परेशान हैं, वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को हर समय हादसे का डर सता रहा है। डंगार में लावारिस बैल के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत की घटना ने समस्या को और गंभीर बना दिया है।क्षेत्र में लावारिस पशुओं के हमलों में कई लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों और संबंधित विभागों को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों का सवाल है कि जब कई पशुओं के कानों में पहचान के लिए टैग लगे हैं तो उनके मालिकों की पहचान कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने टैग के आधार पर पशु मालिकों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गाहर पंचायत प्रधान अनिशा शर्मा ने कहा कि पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर घूमने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार पशु लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। प्रशासन को समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। गतवाड़ पंचायत के उपप्रधान अजय शर्मा ने कहा कि लावारिस पशुओं के हमलों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं, पडयालग पंचायत प्रधान लक्ष्मी देवी ने कहा कि पशुओं के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान फसलें बोने से भी पीछे हट रहे हैं। जिले में वर्तमान में 21 गोसदन संचालित किए जा रहे हैं। इनके संचालन के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इसके बावजूद सड़कों पर पशुओं की संख्या कम नहीं हो रही है। लोगों ने गोसदनों की क्षमता बढ़ाने और पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग उठाई है।किसानों की मेहनत पर फिर रहा पानीलावारिस पशुओं का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। खेतों में दिन-रात मेहनत कर तैयार की गई मक्की, गेहूं, सब्जियों और अन्य फसलों को पशु नष्ट कर रहे हैं। कई किसानों को रात के समय भी खेतों में पहरा देना पड़ता है। पशुओं के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी प्रभावित हो रही है और खेती करना मुश्किल होता जा रहा है।सड़कों पर भी हादसों का खतरामुख्य सड़कों से लेकर संपर्क मार्गों तक पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। कई बार पशु अचानक सड़क के बीच आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिलता। रात के समय स्थिति और जोखिम भरी हो जाती है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। लोगों ने पशुओं को सड़कों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मांग की है।लावारिस पशुओं के हमलों में पहले भी जा चुकी हैं जानेंजिले में पडगल में बुजुर्ग, टेपरा गांव में बुजुर्ग महिला, घुमारवीं शहर में पूर्व सैनिक और मझवाड़ में बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। फोरलेन पर बैल के हमले से दो लोगों की जान गई थी। करीब दो वर्ष पहले डंगार क्षेत्र में भी लावारिस पशु के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं।कोटजिले में संचालित गोशालाओं में पशुओं को रखने के लिए जगह की कमी है। प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए अन्य विकल्प तलाश रहा है। संबंधित विभाग से बातचीत कर जल्द उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।-अभिषेक बरवाल, एसडीएम, घुमारवीं