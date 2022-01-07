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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2026 के लिए कबड्डी पुरुष अंडर-18 वर्ग के चयन ट्रायल की तिथि में बदलाव किया गया है। युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से पहले ये ट्रायल 22 नवंबर को करवाए जाने प्रस्तावित थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते अब इनका आयोजन 24 नवंबर को होगा। चयन ट्रायल जिला स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे, जिनकी जन्मतिथि एक जनवरी 2009 या उसके बाद की है। ट्रायल में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ियों को अपने साथ मैट्रिक का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां लानी होंगी। इसके अलावा आयु प्रमाणपत्र नगर निगम या ग्राम पंचायत की ओर से एक जनवरी 2021 या उससे पहले जारी किया गया होना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता (टीए/डीए) नहीं दिया जाएगा।

प्रशासनिक कारणों से बदली ट्रायल की तिथि, जिला स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में सुबह 10 बजे से होगा चयन