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फ्लोर स्टाफ के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही होंगे पात्रसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलेगा। नालागढ़ की एक निजी कंपनी में 130 नियमित पदों को भरने के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 30 नवंबर और एक दिसंबर को घुमारवीं और बिलासपुर में साक्षात्कार होंगे।जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि कंपनी में फ्लोर स्टाफ (स्पेयर पार्ट्स हैंडलिंग) के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या इससे अधिक होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित युवाओं को 14,300 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआईसी और ओवरटाइम की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा कंपनी की ओर से दो समय का मुफ्त भोजन, दो समय की चाय और आने-जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को ग्राम भाटियान, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में कार्य करना होगा।जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि पहला कैंपस इंटरव्यू 30 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं और दूसरा एक दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में होगा। दोनों स्थानों पर साक्षात्कार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे।इच्छुक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान अपने सभी मूल शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्र, रोजगार कार्यालय पंजीकरण पत्र (एक्स-10), आधार कार्ड, दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा की दो प्रतियां साथ लानी होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-222450 पर संपर्क कर सकते हैं।