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भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चासंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। दिव्यांग खिलाड़ियों को केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में भी समान अवसर मिलने चाहिए। यह मुद्दा डॉ. मल्लिका नड्डा ने सिंगापुर में आयोजित इनक्लूसिव फ्यूचर्स समिट 2026 में उठाया।17 और 18 नवंबर को आयोजित सम्मेलन में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों के सरकारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता शामिल हुए। डॉ. नड्डा ने रोड टू सैंटियागो 2027 सत्र में भारत में स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा और पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक समावेश का जरिया बनाना चाहिए। खिलाड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, नेतृत्व और सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी मिलने चाहिए। सम्मेलन में भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ समावेशी खेल कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। खेल कूटनीति, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों की जानकारी भी साझा की गई।डॉ. नड्डा ने समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से खिलाड़ियों और उनके परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास बताए। सम्मेलन में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव भी शामिल हुईं।