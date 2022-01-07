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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। शिमला-मटौर हाईवे पर दधोल कस्बे के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बड़े पत्थर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनकी बेटी घायल हो गए। दंपती की टांग और बाजू में फ्रैक्चर होने की सूचना है, जबकि बच्ची को भी चोटें आई हैं। तीनों को घुमारवीं अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बल्लू (बरठीं) निवासी देशराज अपनी पत्नी वंदना और बेटी मन्नत के साथ बाइक पर सवार होकर हमीरपुर से घर लौट रहे थे। जब वे दधोल कस्बे के पास पहुंचे तो अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बड़े पत्थर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की। महिला और बच्ची को स्थानीय लोग अपनी गाड़ी से घुमारवीं अस्पताल ले गए, जबकि देशराज को अधिक चोटें आने के कारण एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान पति-पत्नी की टांग और बाजू में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई। वहीं, बच्ची को अपेक्षाकृत कम चोटें आई हैं।उधर, हादसे की सूचना मिलने पर भराड़ी पुलिस की टीम भी मौके और अस्पताल पहुंची। पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।