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सात दिसंबर को सहारनपुर में होगा सम्मान समारोहसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। प्रदेश के चार युवाओं को सामाजिक सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान यूथ आइकॉन अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। चयनित युवाओं में बिलासपुर की नेहा शर्मा और रोहन केस्टा, चौपाल के सुमन शांत, सिरमौर के मुकेश भारद्वाज शामिल हैं। इनका चयन शिक्षा, अंगदान जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर हुआ है।यूथ एवरेस्ट फाउंडेशन की ओर से सात दिसंबर को बोधि दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित प्रकृति कुंज सभागार में समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर के युवा समाजसेवियों को सम्मानित किया जाएगा। चयनित युवाओं की उपलब्धियां हिंदुस्तान यूथ आइकॉन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज की जाएंगी। चौपाल निवासी सुमन शांत पिछले आठ वर्षों से शिक्षा और समाजसेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा और कॅरिअर मार्गदर्शन देने के साथ पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और आपदा राहत कार्यों में योगदान दिया है। सिरमौर के मुकेश भारद्वाज अंगदान जागरूकता, आपदा राहत और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियानों से जुड़े हैं। वह स्वयं अंगदाता के रूप में पंजीकृत हैं। बिलासपुर की नेहा शर्मा महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। वहीं, रोहन केस्टा ने युवा नेतृत्व, नशा विरोधी जागरूकता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान दिया है।चारों युवा सेवा और निफा जैसे संगठनों के माध्यम से भी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। समारोह के साथ राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम 2026 भी आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के युवा अपने अनुभव और सामाजिक कार्यों से जुड़े विचार साझा करेंगे।