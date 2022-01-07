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ब्याज बढ़ने से 46.82 लाख रुपये पहुंची सहकारी सभा की देनदारीसंवाद न्यूज एजेंसीस्वारघाट (बिलासपुर)। करीब चार दशक पहले खेतीबाड़ी के लिए लिया गया फसली ऋण आज भी 70 किसान परिवारों के लिए परेशानी बना हुआ है। वर्ष 1985 में सहकारी सभा और बैंक से लिया गया कर्ज समय पर नहीं चुकाने के कारण ब्याज सहित बढ़ता गया। हालात यह हैं कि कई किसान उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके परिवारों पर पुराने कर्ज की देनदारी बनी हुई है। अब प्रभावित किसानों ने सरकार से ऋण माफी की मांग उठाई है।श्री नयना देवी जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्वारघाट के बीरी सिंह बीरू की अगुवाई में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि करीब 70 किसानों ने वर्ष 1985 में बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों के लिए फसली ऋण लिया था। फसल खराब होने, कम आमदनी और आर्थिक तंगी के चलते किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाए। इसके बाद मूलधन पर ब्याज बढ़ता गया और दशकों बाद भी परिवार इस देनदारी से मुक्त नहीं हो सके।बैंक ने ओटीएस प्रस्ताव को नहीं दी मंजूरीबीरी सिंह ने मुख्यमंत्री से मानवीय आधार पर प्रभावित किसानों का ऋण माफ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसानों ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं कर पाए। कई परिवार आज भी पुराने कर्ज के नोटिस मिलने से परेशान हैं। सहकारी सभा के दस्तावेजों के अनुसार बैंक के प्रति सभा की कुल बकाया देनदारी 46,82,721 रुपये है। 30 सितंबर को हुई सभा की आम बैठक में ऋण और ब्याज माफी के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। बैठक में सभा के 586 सदस्यों में से केवल आठ सदस्य उपस्थित हुए। दस्तावेजों के मुताबिक बैंक के समक्ष एकमुश्त समझौते (ओटीएस) का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन बैंक ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे प्रभावित परिवारों को राहत नहीं मिल पाई।जांच के लिए अधिकारियों को दिए निर्देशमुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद मामले को गंभीरता से लिया और हरीश गज्जू को आवश्यक जांच कर मामले को देखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दिशा-निर्देशों के बाद आगामी कार्रवाई के लिए मामला हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के उच्च अधिकारियों के समक्ष भेजा गया है। बीरी सिंह ने कहा कि यह समस्या पहले भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई जा चुकी है। प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि सरकार चार दशक पुराने मामले का स्थायी समाधान निकालकर उन्हें कर्ज से राहत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय मिलने तक इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा।