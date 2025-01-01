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20 से 40 हजार रुपये प्रति किलो तक है बाजार में कीमतसंजीव शामाघुमारवीं (बिलासपुर)। हिमालय के ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में मिलने वाली बेशकीमती गुच्छी अब घुमारवीं के खेतों में भी प्राकृतिक रूप से उग रही है। बिलासपुर और मंडी की सीमा पर स्थित मटियारा गांव में प्याज और लहसुन की फसल के बीच लगातार दूसरे साल गुच्छी उगने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि इस बार खेत में पिछले साल के मुकाबले इसकी अधिक मात्रा दिखाई दे रही है।हवलदार सुखराम के अनुसार उनके घर के आंगन से सटे खेत में पिछले दो वर्षों से गुच्छी अपने आप उग रही है। पिछले साल जब यह दिखाई दी तो क्षेत्र में रह रहे कुछ कश्मीरी लोगों ने इसकी पहचान गुच्छी के रूप में की थी। वे इसे तोड़कर अपने साथ ले गए थे और इसका सेवन भी किया था। इस बार दोबारा उसी जगह गुच्छी उगने से परिवार के लोग भी हैरान हैं।घुमारवीं क्षेत्र में कम ऊंचाई पर गुच्छी मिलने का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2025 में ग्राम पंचायत पनौल के ओसल जंगल में भी काफी संख्या में गुच्छी मिली थी। उस समय बागवानी विभाग ने नमूने आईसीएआर के डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन की प्रयोगशाला भेजे थे। प्रारंभिक रिपोर्ट में इसके अधिकांश जैविक और संरचनात्मक लक्षण खाद्य मोरचेला प्रजाति से मेल खाते पाए गए थे। हालांकि, अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए जांच जरूरी बताई गई थी।गुच्छी दुनिया की महंगी खाद्य मशरूम प्रजातियों में शामिल है। इसकी खास बनावट, खुशबू और स्वाद के कारण बाजार में इसकी मांग रहती है। गुणवत्ता और उपलब्धता के आधार पर इसकी कीमत 20 से 40 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है। इसे सामान्य मशरूम की तरह खेतों में बीज डालकर उगाना संभव नहीं है। संवादकोटनमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगेबागवानी विभाग के विषय वार्ड विशेषज्ञ अभिषेक शर्मा ने बताया कि मटियारा गांव में खेत में गुच्छी मिलने की सूचना मिली है। यहां से भी नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी प्रजाति और खाने योग्य होने की पुष्टि हो सकेगी। पिछले साल पनौल के ओसल जंगल में मिले नमूनों की प्रारंभिक रिपोर्ट में खाद्य मोरचेला प्रजाति के लक्षण पाए गए थे, लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए जांच जरूरी है।