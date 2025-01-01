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ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लागत निर्धारण की दी जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए अब कच्चे रेशम के साथ इससे तैयार होने वाले उत्पादों के माध्यम से कमाई बढ़ाने के अवसर भी खुलेंगे। बाजार की मांग के अनुसार उपयोगी और आकर्षक वस्तुएं तैयार कर किसान स्वरोजगार और उद्यम की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए उद्योग विभाग की ओर से सेरीकल्चर किसानों को उत्पाद विकास, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और विपणन का प्रशिक्षण दिया गया। रैंप कार्यक्रम के तहत बुधवार को घुमारवीं में एक दिवसीय प्रोडक्ट डिजाइन एवं डेवलपमेंट प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य रेशम आधारित उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों को बाजार की जरूरतों के अनुसार नए उत्पाद तैयार करने के लिए सक्षम बनाना रहा।प्रशिक्षण के पहले सत्र में विशेषज्ञ डॉ. अमित कुमार ने जिला बिलासपुर में रेशम से नए उत्पाद तैयार करने की संभावनाओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेशम से कई तरह की आकर्षक और उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अभी इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक उत्पादन के साथ नए उत्पाद विकसित करने और इन्हें व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। दूसरे सत्र में डॉ. अमित कुमार ने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लागत निर्धारण और उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी उत्पाद को बाजार में पहचान दिलाने के लिए उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के साथ आकर्षक पैकेजिंग और बेहतर ब्रांडिंग जरूरी है। इसके अलावा उत्पादन पर आने वाली लागत का सही आकलन करना भी आवश्यक है। इन पहलुओं पर ध्यान देकर किसान अपने उत्पादों को बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार कर सकते हैं। इस अवसर पर उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने भी प्रतिभागियों को व्यवसाय के संचालन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। किसानों को सरकारी योजनाओं और विभागीय सहायता का लाभ उठाकर अपने स्वरोजगार का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने रेशम आधारित गतिविधियों को छोटे उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण में करीब 15 से 20 सेरीकल्चर किसानों और अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने रेशम से नए उत्पाद तैयार करने, उनकी बाजार में पहचान बनाने और व्यवसाय का विस्तार करने से जुड़ी जानकारी में रुचि दिखाई।कारोबार शुरू करने के लिए लागत का आकलन जरूरीकिसी भी उत्पाद का व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी उत्पादन लागत, गुणवत्ता और बाजार में मांग का आकलन करना जरूरी है। प्रशिक्षण में किसानों को बताया गया कि उत्पाद की कीमत तय करते समय कच्चे माल, श्रम और पैकेजिंग पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं और विभागीय सहायता का लाभ भी उठाया जा सकता है।