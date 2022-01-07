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वर्ष 2025 में हुई निशानदेही में सही पाया गया था घर तक जाने वाला रास्तासंवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। उप तहसील भराड़ी के तहत कोट टांडा गांव में राजस्व विभाग की निशानदेही के बाद एक परिवार के घर तक जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से परिवार को अपना मकान छोड़कर दूसरे के घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पीड़ित अरुण कुमार ने राजस्व विभाग के अधिकारी पर बिना सूचना दिए दोबारा निशानदेही करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निशानदेही के बाद गांव के ही एक व्यक्ति ने रास्ते पर कंटीली तार लगा दी, जिससे परिवार की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। अरुण कुमार ने मामले को लेकर एसडीएम घुमारवीं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके घर के समीप जमीन और रास्ते की निशानदेही करवाई थी। उस समय राजस्व विभाग की पैमाइश में घर तक जाने वाले रास्ते को सही पाया गया था। इसके बावजूद 17 नवंबर को राजस्व विभाग का एक अधिकारी दोबारा मौके पर पहुंचा और निशानदेही की।अरुण कुमार का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक साल पहले विभाग की निशानदेही में रास्ता सही पाया गया था तो दोबारा पैमाइश की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनका कहना है कि नई निशानदेही के बाद रास्ते पर कंटीली तार लगा दी गई, जिससे परिवार का अपने ही घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।उन्होंने बताया कि रास्ता बंद होने से परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और परिवार को दूसरे मकान में रहना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से वर्ष 2025 और 17 नवंबर को हुई निशानदेही के रिकॉर्ड की जांच करवाने, रास्ता बहाल करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई : एसडीएमएसडीएम घुमारवीं अभिषेक वरबाल ने कहा कि मामले में रिपोर्ट तलब की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।