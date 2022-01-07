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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए छठी कक्षा में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में जिले के 1834 विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला भर में 12 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी।परीक्षा के लिए पीएमश्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (सह-शिक्षा) बिलासपुर, भराड़ी, कुठेड़ा, घुमारवीं के लीड और ब्रांच स्कूल, झंडूता, बरठीं, कलोल, जुखाला, शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री नयना देवी जी और जकातखाना स्कूल को केंद्र बनाया गया है।जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा के प्राचार्य राकेश कटोच ने बताया कि प्रवेश परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि छठी कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यालय में कुल 80 सीटें उपलब्ध हैं। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा के दिन सुबह 10:30 बजे तक अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड साथ लाना जरूरी है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में आवंटित केंद्र पर ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की परेशानी होने पर 9418114501 और 01978-280342 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।