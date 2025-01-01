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प्राचार्य ने विद्यार्थियों को दिया जागरूकता का संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। राजकीय महाविद्यालय जुखाला की एनएसएस इकाई की ओर से चलाए जा रहे विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा-100 सप्ताह का संकल्प अभियान का शुक्रवार को समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी प्राचार्य डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान विद्यार्थियों ने भाषण और समूह चर्चा के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार साझा किए।इसके अलावा टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को खेलों के जरिये स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।कार्यकारी प्राचार्य डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ, शिक्षित और नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति हैं। युवाओं को नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवनशैली अपनानी चाहिए। उन्होंने खेलकूद, योग, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व भी है।उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवियों से कॉलेज परिसर के साथ गोद लिए गए गांवों में भी नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने का आग्रह किया।कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सहायक प्रोफेसर डॉ. देविंद्र कुमार रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों से नशामुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।