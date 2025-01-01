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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के सभी नौ वार्डों में दर्ज 209 बीपीएल परिवारों की पात्रता की दोबारा जांच होगी। सरकार की ओर से निर्धारित मापदंडों के आधार पर पुराने परिवारों के साथ नए आवेदकों की पात्रता भी परखी जाएगी। सोमवार को नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक दिसंबर से सभी वार्डों में जागरूकता शिविर लगाने का फैसला हुआ।बैठक में बीपीएल सूची के संशोधन पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया गया कि निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले परिवारों के नाम ही सूची में रखे जाएंगे। नए आवेदकों को भी सरकारी नियमों के अनुसार पात्रता साबित करनी होगी।शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग रखने, कचरे का उचित निपटान करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। परिषद ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।बैठक में आवारा पशुओं की समस्या पर भी चिंता जताई गई। पशुओं के कारण किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए इसके स्थायी समाधान के लिए ठोस नीति तैयार करने पर चर्चा की गई।वहीं, शहर की सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया। इसमें सीवरेज से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर विचार होगा। नगर परिषद ने विभिन्न वार्डों में प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रक्रिया आगामी एक महीने में पूरी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।बैठक में कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा, उपाध्यक्ष सविता शर्मा, पार्षद शकुंतला देवी, निशा शर्मा, रामप्यारी शर्मा, रामपाल और राजेश कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।