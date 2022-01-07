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धर्मशाला धरने के बाद दर्ज एफआईआर वापस लेने का किया आग्रहसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं होने से पेंशनरों में नाराजगी बढ़ रही है। पेंशनरों ने सरकार से 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया लाभ जल्द जारी करने की मांग की है। इसके अलावा एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक की शेष देनदारियों और महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों का भुगतान करने का आग्रह किया है।बुधवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की घुमारवीं इकाई की बैठक प्रधान इंजीनियर रामलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें चीफ इंजीनियर एचएस चंदेल और अरविंद शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में 19 नवंबर को धर्मशाला में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से किए गए धरना-प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर का मुद्दा भी उठा। पेंशनरों ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि लंबित मांगों का समाधान करने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। प्रधान रामलाल शर्मा ने कहा कि विद्युत बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। आम जनता को बेहतर बिजली सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बोर्ड में खाली पदों को जल्द भरा जाए। उन्होंने युक्तिकरण के नाम पर पद समाप्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुखराम, वरिष्ठ उपप्रधान गंगा प्रसाद शर्मा, दिलाराम राय, रूप लाल शर्मा, महासचिव केएल शर्मा, गुरुदेव कौशल, अरविंद शर्मा, मदनलाल राणा, आरसी शर्मा और मनमोहन भट्टी ने भी विचार रखे। सदस्यों को 17 नवंबर 2026 को कुल्लू में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी दी गई।पेंशनर पोर्टल पर उपलब्ध करवाएं एरियर का ब्योरापेंशनरों ने बोर्ड प्रबंधन से लंबित एरियर का पूरा ब्योरा पेंशनर पोर्टल पर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने बकाया भुगतान और संबंधित अवधि की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने सरकार की ओर से पेंशनरों के हित में की गई घोषणाओं को जल्द लागू करने की मांग भी उठाई। इसके अलावा एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गलत नोशनल फिक्सेशन दुरुस्त करने और विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मुद्दा उठाया।नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग करेंगे पेंशनरबैठक में युवाओं में चिट्टे जैसे नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई गई। पेंशनरों ने सरकार से नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आग्रह किया और पुलिस प्रशासन को अभियान में सहयोग देने की बात कही। अंत में रामलाल शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन की अगली बैठक 17 दिसंबर को पेंशनर डे के अवसर पर होगी। बैठक में 57 पेंशनरों ने भाग लिया।