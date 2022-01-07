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संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। उपतहसील भराड़ी के डंगार में लावारिस बैल के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में वीरवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। घुमारवीं अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने परिजनों सहित घटना से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं।जानकारी के अनुसार डंगार निवासी परसीनो देवी (पत्नी स्वर्गीय रूपलाल) बुधवार को घर के नजदीक मौजूद थीं। इसी दौरान वहां पहुंचे एक लावारिस बैल ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।वीरवार को पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई और परिजनों सहित अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए घुमारवीं अस्पताल लाया गया। पुलिस उपाधीक्षक विशाल वर्मा ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मामले की जांच जारी है।