संवाद न्यूज एजेंसीभराड़ी (बिलासपुर)। जल शक्ति विभाग उपमंडल भराड़ी के तहत गांव मलोट में पिछले करीब एक माह से पेयजल समस्या बनी हुई है। इससे परेशान ग्रामीणों ने सोमवार को विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई।ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति लंबे समय से प्रभावित है। स्थानीय जल संग्रहण टैंक काफी पुराना है और उसकी क्षमता भी कम है। वहीं, गांव की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा टैंक से सभी परिवारों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने विभाग और सरकार से टैंक की क्षमता बढ़ाने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ज्ञापन सौंपने वालों में शशिकांत धीमान, अश्विनी कुमार, अमरनाथ, यशपाल जगोता, राजेंद्र जगोता, डॉ. अश्वनी धीमान, शेर सिंह और अमीचंद सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। उधर, जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेंद्र कुमार सांख्यान ने बताया कि एक पंप खराब होने के कारण पेयजल आपूर्ति कम हो रही थी। अब पंप ठीक कर दिया गया है। भविष्य में गांव में पानी की कमी नहीं होगी।