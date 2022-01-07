विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुरानी पेंशन और विभाग में शामिल करने की मांग दोहराईसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिला परिषद कर्मचारियों के विभाग में विलय और पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने को लेकर सरकार की ओर से दिए गए बयान के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है।जिला परिषद कर्मचारी महासंघ बिलासपुर के अध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि जिला परिषद कर्मचारी वर्षों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य और आर्थिक सुरक्षा को लेकर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। विभाग में विलय और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही जायज मांगें हैं।उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव वर्ष 1999 से लगातार पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक विभाग में शामिल नहीं किया गया है। पूर्व की सरकारों ने भी कर्मचारियों की इन मांगों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने पीटीए और पैरा शिक्षकों सहित अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नीतियां बनाकर उन्हें विभाग में शामिल किया और पुरानी पेंशन का लाभ दिया, तो जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है।नीरज शर्मा ने कहा कि एसएमसी के तहत नियुक्त शिक्षकों को भी एलडीआर नीति के माध्यम से नियमित करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऐसे में जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारी भी सरकार की विभिन्न योजनाओं को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से धरातल पर लागू कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में सेवाएं देते हुए वे ग्रामीण विकास व्यवस्था को सुचारु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि वर्षों की सेवाओं के बावजूद कर्मचारियों को अपने भविष्य और आर्थिक सुरक्षा की चिंता सता रही है। सरकार को उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए अन्य कर्मचारी श्रेणियों की तर्ज पर उनकी मांगों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से आग्रह किया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे सभी जिला परिषद कर्मचारियों का संबंधित विभाग में विलय किया जाए। साथ ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल कर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए।