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एक साल से लंबित है मामला, विशेष भू-अर्जन इकाई को पहले भी भेजे जा चुके हैं तीन रिमाइंडरसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण से जुड़े भूमि अधिग्रहण और राजस्व रिकॉर्ड में सामने आई अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर ने एसडीएम झंडूता को निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार झंडूता की रिपोर्ट में दर्ज विसंगतियों की भू-अर्जन अधिकारी (विशेष भू-अर्जन इकाई) बिलासपुर के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत जांच करवाई जाए। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई कर संबंधित दस्तावेजों और कार्रवाई के ब्योरे सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने इस बात पर नाराजगी जताई कि तहसीलदार झंडूता की रिपोर्ट में फोरलेन के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से संबंधित कई विसंगतियां सामने आने के बावजूद एसडीएम कार्यालय ने भू-अर्जन अधिकारी के साथ समन्वय कर जांच और कार्रवाई करवाने के बजाय केवल तहसीलदार की रिपोर्ट ही उपायुक्त कार्यालय को भेज दी। इस पर उन्होंने संबंधित पत्र और रिपोर्ट मूल रूप में एसडीएम को वापस भेज दिए हैं।मामला मौजा धराड़सानी में सड़क की चौड़ाई के रिड्यूस डेविएशन, भूमि की सेल डीड होने के बावजूद इंतकाल दर्ज नहीं होने और बिना निशानदेही निर्माण कार्य किए जाने से जुड़ा है। शिकायत में अधिग्रहित भूमि की एक्वायर्ड विड्थ से पांच मीटर की दूरी नहीं छोड़ने, कॉमन बाउंड्री पर बिना अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के काम करने तथा बिना अनुमति भूमि की दुरुस्ती किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने इन गतिविधियों को तत्कालीन उपायुक्त की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन बताया है।इस मामले में पहले भी विशेष भू-अर्जन इकाई को संबंधित क्षेत्रीय अभिकरण और तहसीलदार से गहन छानबीन करवाकर तथ्यों की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद करीब एक वर्ष बीतने पर भी कार्रवाई नहीं होने का मामला उठाया गया है। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की शिकायत के अनुसार, संबंधित इकाई को तीन बार रिमाइंडर भी भेजे जा चुके हैं। अब प्रशासन ने सभी बिंदुओं की दोबारा विस्तृत जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर ने एसडीएम झंडूता को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्ज प्रत्येक विसंगति की भू-अर्जन अधिकारी के साथ मिलकर जांच करवाई जाए। जांच पूरी होने के बाद संबंधित अभिलेखों और की गई कार्रवाई के विवरण सहित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि उपायुक्त कार्यालय आगामी कार्रवाई कर सके।मुआवजा आवंटन के बाद मकानों की स्थिति पर भी उठे सवालकीरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में भूमि अधिग्रहण के अलावा मुआवजा आवंटन के बाद मौके पर मकानों की मौजूदगी और बिजली कनेक्शन से संबंधित रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि कुछ मामलों में मकानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद भी मौके पर मकान मौजूद होने, जबकि कुछ मामलों में बिजली कनेक्शन काटे बिना ही मकान ध्वस्त होने की रिपोर्ट दी गई है। इन तथ्यों की भी जांच करवाने की मांग की गई है। इसके अलावा फोरलेन के लिए अधिग्रहित वन भूमि में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के आरसीसी पिलरों के सत्यापन, विशेष भू-अर्जन इकाई की स्थापना में प्रक्रियागत अनियमितताओं, राजस्व रिकॉर्ड की सुरक्षा और वित्तीय अनियमितताओं की जांच का मुद्दा भी उठाया गया है।