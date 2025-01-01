विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। शहर में दो स्कूलों के सामने सड़क के बीचोबीच खुला सीवरेज चैंबर विद्यार्थियों के लिए खतरा बना हुआ है। चैंबर का ढक्कन टूटे दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं करवाया गया है। न तो खुले चैंबर को ढकने की व्यवस्था की गई है और न ही इसके आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। ऐसे में रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।इस मार्ग से सुबह स्कूल पहुंचने और दोपहर छुट्टी के बाद घर लौटने के दौरान दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की आवाजाही रहती है। इनमें छोटी कक्षाओं के बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल लगने और छुट्टी होने के समय सड़क पर विद्यार्थियों की भीड़ रहती है। ऐसे में जरा सी असावधानी बच्चों के लिए गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।जानकारी के अनुसार किसी वाहन की चपेट में आने से चैंबर का ढक्कन टूट गया था। इसके बाद से चैंबर खुला पड़ा है। हैरानी की बात है कि टूटे ढक्कन को हटाने या नया ढक्कन लगाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। खतरे को देखते हुए विभाग ने मौके पर कोई अवरोधक या चेतावनी संकेत तक नहीं लगाए हैं।स्कूलों में छुट्टी के समय छोटे बच्चे कई बार जल्दबाजी में सड़क पार करते हैं। ऐसे में उनका ध्यान खुले चैंबर की ओर नहीं गया तो हादसा हो सकता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी सड़क के बीचोंबीच खुला चैंबर खतरा बना हुआ है। अभिभावकों ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नया ढक्कन लगाए जाने तक चैंबर के चारों ओर बैरिकेडिंग की जाए और चेतावनी संकेत लगाए जाएं। लोगों का कहना है कि किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय विभाग को समय रहते सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए।जल्द ठीक करवाया जाएगा चैंबरजल शक्ति विभाग घुमारवीं के अधिशासी अभियंता यशपाल ने बताया कि उन्हें खुले सीवरेज चैंबर के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चैंबर को ठीक करवा दिया जाएगा।