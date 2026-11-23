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पेयजल योजना से 11 पंचायतों के 31 गांवों को मिलेगा लाभसंवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। कपाहड़ा और आसपास की पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने दी।उन्होंने बताया कि बरठीं से छत और जुनाला सहित विभिन्न सड़कों के अपग्रेडेशन पर करीब 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इनमें चार से पांच करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं, कपाहड़ा से मोड़ा, सुनाली और करलोटी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी दोबारा शुरू करवाया गया है। इस पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा करलोटी, माकड़ा, गालियां और मूड़खर की सड़कों को पक्का करवाया गया है। मंत्री ने बताया कि करलोटी-कपाहड़ा लिफ्ट पेयजल योजना पर करीब 19 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। योजना का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने से 11 ग्राम पंचायतों के 31 गांवों की करीब 25,120 आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। शेष कार्य जल्द पूरा कर योजना जनता को समर्पित की जाएगी।230 हेक्टेयर भूमि को मिलेगी सिंचाई सुविधाउन्होंने कहा कि छत-हिम्मर लिफ्ट सिंचाई योजना पर 7.60 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। योजना के शुरू होने से छत, हिम्मर, संडयार और सियोथा क्षेत्र की लगभग 230 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।कपाहड़ा में स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्धराजेश धर्माणी ने कहा कि कपाहड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और पशुओं के उपचार के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। पशु चिकित्सालय तक बेहतर सड़क संपर्क विकसित करने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने स्थानीय लोगों से विकास कार्यों को गति देने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने सहित अन्य आवश्यक सहयोग देने की अपील की।