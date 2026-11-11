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Bilaspur News: नाकाबंदी में कार से 949 ग्राम चरस बरामदगी का दावा, गवाह से जिरह में उठे सवाल

Wed, 11 Nov 2026 11:30 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:30 PM IST
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Claim of 949 grams of charas (cannabis resin) seized from a car during a roadblock; questions raised during cross-examination of a witness.
टोल कर्मचारियों को गवाह न बनाने पर बचाव पक्ष ने की जिरह
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बलोह टोल प्लाजा के पास कार से 949 ग्राम चरस बरामदगी मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत में पुलिस कांस्टेबल के बयान दर्ज हुए। गवाह ने बताया कि 24 फरवरी 2026 की रात नाकाबंदी के दौरान मंडी की ओर से आई दिल्ली नंबर की कार को रोका गया था। तलाशी में कार के डैशबोर्ड से सफेद पॉलीथिन में रखा 949 ग्राम काले रंग का पदार्थ बरामद हुआ था।
गवाह के अनुसार, कार में दो लोग सवार थे और दस्तावेज न दिखाने पर पुलिस को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए राहगीरों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इसके बाद फोन कर एक व्यक्ति को मौके पर बुलाया गया, जो रात करीब एक बजे पहुंचा। उसकी मौजूदगी में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। पदार्थ को छह मोहरों से सील कर मौके की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य एप से की गई।
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जिरह में बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि टोल प्लाजा पर कर्मचारी मौजूद होने के बावजूद किसी को गवाह क्यों नहीं बनाया गया। गवाह ने स्वीकार किया कि टोल कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्वतंत्र गवाह के पहुंचने तक कार करीब एक घंटे पुलिस के नियंत्रण में रही। बचाव पक्ष ने व्यक्तिगत तलाशी और बरामद पदार्थ की तस्वीरों को लेकर भी सवाल उठाए। गवाह ने अदालत में सीलबंद पार्सल और बरामद सामान की पहचान की। मामले में सह आरोपी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।
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