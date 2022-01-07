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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। सीर खड्ड पुल से छलांग लगाकर दो नाबालिग छात्राओं की मौत के मामले में पुलिस जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। घटनाक्रम से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चला है कि दोनों छात्राएं शनिवार शाम बरमाणा बस स्टैंड से उतरने के बाद अलसु की तरफ पैदल रवाना हुई थीं। करीब चार घंटे का सफर तय करने के बाद दोनों रात लगभग साढ़े दस बजे भगेड़ पहुंचीं।पुलिस के अनुसार दोनों छात्राएं शनिवार शाम करीब छह बजे बस से बरमाणा बस स्टैंड पर उतरी थीं। कुछ देर वहां रुकने के बाद वे अलसु की तरफ पैदल निकल गईं। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दोनों रात करीब साढ़े दस बजे भगेड़ पहुंचती दिखाई दी हैं। यहां उनकी मुलाकात दो प्रवासी युवकों से हुई। पूछताछ में युवकों ने बताया कि छात्राओं ने उनसे रात को ठहरने के लिए जगह के बारे में पूछा था। युवकों ने उन्हें बताया कि आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां वे रात बिता सकें। इसके बाद दोनों एक भवन की सीढ़ियों पर बैठी हुई भी दिखाई दीं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों ने रात कहां बिताई और इस दौरान किन परिस्थितियों से गुजरीं।रविवार सुबह दोनों छात्राएं भगेड़ से पैदल अमरपुर स्कूल पहुंचीं। यहां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम स्थल की सीसीटीवी फुटेज में दोनों सामान्य नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने एक छात्र से फोन करने के लिए मोबाइल मांगा, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों ने वहां काम कर रहे एक श्रमिक से मोबाइल लेकर एक युवक को फोन किया। उन्होंने युवक को बताया कि वे घुमारवीं में हैं और उसे आकर उन्हें ले जाने के लिए कहा।पुलिस के अनुसार यह वही युवक है, जिसके खिलाफ मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक ने पुलिस को बताया कि छात्राओं का फोन आने के बाद वह उन्हें लेने घुमारवीं पहुंचा था। बस स्टैंड पर मिलने के बाद उसने दोनों को घर चलने के लिए काफी देर तक समझाया, लेकिन वे तैयार नहीं हुईं। इसके बाद देर शाम दोनों सीर खड्ड पुल की तरफ चली गईं और वहां से खड्ड में छलांग लगा दी।पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, संबंधित लोगों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घर से निकलने के बाद दोनों छात्राएं कहां-कहां गईं और किन परिस्थितियों में रहीं। मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।कोटपुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। इसमें दोनों छात्राएं बरमाणा से अलसु होते हुए भगेड़ तक पैदल जाती दिखाई दी हैं। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और जानकारियों को भी जुटाया जा रहा है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।-अभिषेक धीमान, पुलिस अधीक्षक,बिलासपुर