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नर्सिंग कॉलेज के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने हड्डी रोग वार्ड में लगाए स्वास्थ्य शिक्षा सत्रसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। एम्स बिलासपुर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों ने मरीजों और उनके तीमारदारों को ऑपरेशन के बाद जल्द स्वस्थ होने और सुरक्षित तरीके से चलने-फिरने के गुर सिखाए। इसके लिए ई-ब्लॉक की चौथी मंजिल स्थित हड्डी रोग वार्ड में स्वास्थ्य शिक्षा के दो विशेष सत्र आयोजित किए गए। पहले सत्र में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने मरीजों को घुटना प्रत्यारोपण (टीकेआर) और कूल्हा प्रत्यारोपण (टीएचआर) के बाद किए जाने वाले व्यायाम की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने टखनों को ऊपर-नीचे करने, जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, घुटने मोड़ने और धीरे-धीरे चलना शुरू करने की प्रक्रिया समझाई। साथ ही ऑपरेशन के बाद शरीर की सही स्थिति बनाए रखने और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार पुनर्वास करने की जरूरत बताई। दूसरे सत्र में मरीजों और तीमारदारों को निचले अंगों की सर्जरी के बाद बैसाखी और वॉकर के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों ने इनके सही आकार और पकड़, चलने के तरीके, पैरों पर वजन डालने की उचित प्रक्रिया और संतुलन बनाए रखने की जानकारी दी। इसके अलावा बिस्तर और कुर्सी से सुरक्षित उठने-बैठने तथा सीढ़ियां चढ़ने-उतरने का तरीका भी समझाया। मरीजों को गिरने से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।इन सत्रों का उद्देश्य मरीजों और उनके तीमारदारों को ऑपरेशन के बाद की देखभाल और पुनर्वास के प्रति जागरूक करना था, ताकि मरीज सुरक्षित तरीके से अपनी गतिविधियां बढ़ा सकें और संभावित जटिलताओं से बच सकें।ये कार्यक्रम एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) दलजीत सिंह और कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉ. मोनालिजा के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए।