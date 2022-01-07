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डीसी कार्यालय को मिले 80 लाख में से 40 लाख का भुगतान लंबितसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। सरकार की ओर से बजट जारी होने के छह माह बाद भी पेंशनरों को उनके लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। जिले के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिल अटके हुए हैं। इनमें जिलाधीश कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक चेत राम वर्मा ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है।चेत राम वर्मा ने बताया कि 13 मई 2026 को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर सहित 18 अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में पेंशनरों की मांगों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए विभिन्न विभागों को 213 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए थे। वित्त विभाग की ओर से बजट भी जारी कर दिया गया, लेकिन बिलासपुर में छह माह बीतने के बाद भी पेंशनरों को राहत नहीं मिली है।उन्होंने बताया कि जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर को चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए 80 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन अब तक 40 लाख रुपये के चिकित्सा बिलों का भुगतान भी नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी के पास एसडीएम सदर, एडीएम, रेलवे और फोरलेन सहित कई अन्य विभागों का अतिरिक्त कार्यभार है। वहीं, संबंधित क्लर्क को भी दो से तीन सीटों का काम सौंपा गया है। इससे बिलों की जांच और भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।दस साल से भुगतान का इंतजार कर रहे पेंशनरचेत राम वर्मा ने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली का खामियाजा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कई पेंशनर पिछले दस साल से चिकित्सा बिलों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिवार आर्थिक तंगी के चलते कर्ज के बोझ तले दब गए हैं, जबकि कुछ पेंशनर भुगतान मिलने की आस में ही दुनिया से विदा हो चुके हैं।विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करने की मांगवर्मा ने बताया कि इस समस्या से जिलाधीश को पहले भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने जिलाधीश से मांग की है कि जिले के सभी विभागाध्यक्षों को लंबित चिकित्सा बिलों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही सरकार की ओर से आवंटित बजट की विभागवार जानकारी जिला संयोजक को उपलब्ध करवाई जाए। लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।