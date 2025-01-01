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भराड़ी (बिलासपुर)। शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोअर डंगार के समीप बाइक और कार की टक्कर में बाइक चालक घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को हाईवे एंबुलेंस से घुमारवीं अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल एम्स में उसका उपचार चल रहा है।जानकारी के अनुसार बाइक चालक चंडीगढ़ से हमीरपुर की ओर जा रहा था। लोअर डंगार के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर मुड़ रही कार से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक सड़क किनारे जा गिरा। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायल की मदद की और एंबुलेंस को सूचना दी। उधर, सूचना मिलने पर भराड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्स बिलासपुर में घायल के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार दोनों वाहन चालकों के बीच आपसी समझौता होने के कारण मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी