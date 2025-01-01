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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। अंतरराष्ट्रीय पहचान रखने वाले चैहड़ दंगल मैदान तक पहुंचना अब आसान होगा। करीब 20 लाख रुपये की लागत से सड़क पर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शुक्रवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सड़क का निरीक्षण कर कार्य की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दंगल मैदान में पीपल और बरगद के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।उल्लेखनीय है कि चैहड़ गांव में आयोजित दंगल के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने सड़क पर पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद करीब 20 लाख रुपये की लागत से इस कार्य को पूरा किया गया है। सड़क की स्थिति सुधरने से दंगल के दौरान यहां पहुंचने वाले हजारों दर्शकों को सुविधा मिलेगी। साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिलेगी।निरीक्षण के दौरान मंत्री ने सड़क पर लगाए गए पेवर ब्लॉक के कार्य को देखा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सड़कें बेहतर होने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलती है और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलती है। चैहड़ दंगल मैदान में बड़े आयोजनों के दौरान इस मार्ग का विशेष महत्व रहता है।इस दौरान मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है। केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तभी पौधरोपण का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया।