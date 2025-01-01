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संवाद न्यूज एजेंसी

भराड़ी (बिलासपुर)। दधोल कृषि सेवा सहकारी समिति सीमित पडयालग ने इस वर्ष करीब 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, लेकिन इसके बावजूद संस्था घाटे से जूझ रही है। आर्थिक स्थिति सुधारने और घाटे से उबरने के लिए समिति ने कामकाज की समीक्षा कर आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया है। घुमारवीं उपमंडल की समिति की 72वीं वार्षिक आम सभा की बैठक सभा अध्यक्ष जोरावर सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें आय-व्यय, वित्तीय स्थिति और वर्षभर की गतिविधियों पर चर्चा की गई। कार्यकारी सचिव मुकेश ठाकुर ने बताया कि बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि, नए सदस्यों के प्रवेश, हिस्सा हस्तांतरण और वापसी के प्रस्तावों पर विचार किया गया। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित लेखों की समीक्षा और स्वीकृति तथा वर्ष 2026-27 के लिए अधिकतम ऋण सीमा और ब्याज दरें निर्धारित करने पर चर्चा हुई। आगामी अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक नियुक्त करने और भविष्य की योजनाओं पर भी विचार किया गया। सभा अध्यक्ष जोरावर सिंह ने बताया कि समिति डिपुओं के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाने के साथ बैंकिंग सेवाएं भी दे रही है। समिति का डेयरी प्लांट किराये पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों का सहयोग और विश्वास संस्था की सबसे बड़ी ताकत है। उनके सहयोग से समिति आर्थिक चुनौतियों से उबरकर आगे बढ़ सकती है। बैठक में उपाध्यक्ष परमजीत, निदेशक मंडल सदस्य डॉ. जगदीश चंद, पवन कुमार गौतम, शंकर राम कौशल, रीना देवी, रंजना देवी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

दधोल कृषि सेवा सहकारी समिति की 72वीं वार्षिक आम सभा में वित्तीय स्थिति पर किया मंथन