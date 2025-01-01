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कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभात फेरी से हुआ। इसमें साईं भक्तों ने भजन-कीर्तन कर बाबा का स्मरण किया। इसके बाद सुबह 11 बजे मनोज पिल्लई के निवास पर लक्ष्य अर्चना की गई। इसमें विश्व शांति, सुख-समृद्धि और मानव कल्याण की कामना की गई। दोपहर 2:30 बजे हनुमान मंदिर से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ झांकी निकाली गई। झांकी शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। इस दौरान साईं भक्तों ने सर्वधर्म सद्भाव पर आधारित भजन प्रस्तुत किए।झांकी के माध्यम से लोगों को सभी धर्मों का सम्मान करने और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को मिठाई और लड्डू का प्रसाद बांटा गया। संवाद