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सिंचाई की कमी और लावारिस पशुओं के कारण किसानों ने छोड़ी खेती और सब्जी उत्पादनघुमारवीं की 35 से अधिक, झंडूता की 20, सदर की 22 और श्री नयना देवी जी की 14 पंचायतें बारिश पर निर्भरसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिले में सिंचाई सुविधाओं के अभाव में खेती का बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर है। बारिश समय पर न होने से किसानों को पैदावार में 50 फीसदी तक नुकसान उठाना पड़ता है। पानी की कमी और लावारिस पशुओं के कारण खेती का रकबा भी सिमट रहा है। भराड़ी उपतहसील की 23 पंचायतों में करीब 233 एकड़ कृषि भूमि बंजर पड़ी है। पहले इन खेतों में मक्की, गेहूं और अन्य फसलें उगाई जाती थीं, लेकिन पानी की कमी और फसलों को पशुओं से होने वाले नुकसान के चलते किसानों ने खेती छोड़ दी है। जिले में करीब 80 फीसदी खेती मानसून पर निर्भर है। बारिश समय पर न होने से पैदावार में 50 फीसदी तक गिरावट आ जाती है। झंडूता विकास खंड की 45 पंचायतों में से 20, सदर की 49 में से 22, घुमारवीं की 63 में से 35 से अधिक और श्री नयना देवी जी की 25 पंचायतों में से 14 पंचायतों के किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं। वहीं, तलाई में सरयाली खड्ड में पानी कम होने से करीब 300 एकड़ कृषि भूमि पर खेती प्रभावित हुई है। कई खेतों में अब फसलों की जगह घास और झाड़ियां उग रही हैं। जिले में मक्की और गेहूं प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा करीब पांच हजार हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों का उत्पादन होता है। दयोथ क्षेत्र लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि दावीं घाटी में भी कृषि की अच्छी संभावनाएं हैं। पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं होने से किसान इन क्षेत्रों में भी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 76 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि 14 नई योजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है। हालांकि, मौजूदा योजनाओं का लाभ भी हर खेत तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करना और खेतों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना जरूरी है।क्या कहते है किसानबंदला के किसान हंसराज का कहना है कि उनके क्षेत्र में खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से किसानों को राहत मिलेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा।जुखाला के किसान काली दास ने कहा कि दावीं घाटी में खेती की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण किसान अपनी जमीन का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नियमित पानी पहुंचने से उत्पादन बढ़ेगा।भटेड़ के किसान हंसराज का कहना है कि बारिश समय पर न होने से फसल प्रभावित होती है। क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, ताकि किसानों को मौसम की अनिश्चितता से राहत मिल सके।झंडूता के किसान श्याम सिंह परमार ने कहा कि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने से किसान अधिक क्षेत्र में खेती कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ेगा।कोटजिले में करीब 80 फीसदी खेती बारिश पर निर्भर है। समय पर बारिश नहीं होने और कम बारिश होने की स्थिति में कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में पैदावार कम हो सकती है। जिले में प्रति हेक्टेयर औसतन करीब 24 क्विंटल कृषि उत्पादन दर्ज किया जाता है। इसमें सिंचित और गैर सिंचित दोनों तरह की भूमि शामिल है। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा होने के बाद उत्पादन के अधिक सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।कुलभूषण धीमान, उपनिदेशक कृषि विभाग, बिलासपुरकोटजिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 76 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 14 नई योजनाओं की डीपीआर तैयार की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।राहुल दुबे, अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग, बिलासपुर